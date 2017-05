Hockeysters SCHC uitgeschakeld in halve finale play-offs

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 21 mei 2017, 14:15 uur | update: 17:18 uur

Foto: Gerrit van Keulen

BILTHOVEN - De dames van SCHC hebben de derde en beslissende wedstrijd in de play-offs in de halve finale om het landskampioenschap verloren van Amsterdam. In Bilthoven werd het 1-0 voor de Amsterdammers.



Het was een levendige wedstrijd met veel kansen over en weer. In de negende minuut scoorde Sterre Deetman de 1-0. Vervolgens kreeg SCHC veel strafcorners, maar benutte er geen ťťn. Ook in de allerlaatste seconde, toen de toeter al was gegaan, kon SCHC nog gelijkmaken maken via een strafcorner. Caia van Maasakker wist het doel niet te treffen waardoor Amsterdam in de finale staat en het opneemt tegen Den Bosch.



SCHC eindigde in de reguliere competitie als tweede achter Den Bosch.









