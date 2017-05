Historische postkoetsen paraderen door Baarn en Soest

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 21 mei 2017, 14:23 uur | update: 15:11 uur

Foto: Dennis van Ommeren (Foto 1 van 2) Foto: Dennis van Ommeren (Foto 2 van 2) ‹ ›

BAARN/SOEST - Veertien monumentale postkoetsen rijden zondag in het kader van Internationale Coach Meeting een prachtige tocht door Baarn en Soest. De karren zijn elk bespannen met vier paarden.



De tocht begon 's ochtends bij het inspanterrein aan de Zuidergracht in Soest. Via Kasteel Groeneveld, de mooiste lanen en de Brink van Baarn komen de wagens aan bij Paleis Soestdijk, voor een vorstelijke picknick.



In de middag trekt de stoet verder door Soest, om weer te eindigen bij de parkeerplaats van de firma Keune aan de Zuidergracht.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht