Politie Eemnes neemt gestolen boot in beslag

EEMNES - De politie heeft zondagochtend een gestolen boot in beslag genomen in Eemnes. De eigenaar ontdekte zelf zijn gekaapte schip in de Eem, vlakbij jachthaven 't Raboes.



De boot is in beslag genomen. De reden daarvan is nog onbekend.



