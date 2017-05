Knikkebollende automobilist rijdt tegen boom in Maarssen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 21 mei 2017, 16:19 uur | update: 16:46 uur

Foto: Facebook Politie Stichtse Vecht

MAARSSEN - Een automobilist is in de nacht van zaterdag op zondag tegen een boom gereden op de Floraweg in Maarssen. Hij was achter het stuur in slaap gevallen.



Het ongeval gebeurde rond 04.30 uur ter hoogte van het President Carlton Hotel, meldt politie Stichtse Vecht op Facebook. De man vloog uit de bocht, schrok wakker, maar kon de boom niet meer ontwijken.



De bestuurder is ongedeerd. Zijn auto is wel flink beschadigd, een bergingsbedrijf heeft het wrak afgetakeld.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht