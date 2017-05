Frontale botsing bij Beatrixsluis in Nieuwegein

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 21 mei 2017, 17:32 uur | update: 17:32 uur

NIEUWEGEIN - Twee personenauto's zijn zondagmiddag rond 16.30 uur frontaal op elkaar gebotst op de Waterliniedok in Nieuwegein. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Prinses Beatrixsluis.



De verbindingsweg tussen de A27 en Nieuwegein is in beide richtingen afgesloten om sporen van het ongeval te kunnen onderzoeken.



De ambulancedienst heeft de inzittenden nagekeken. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend.



