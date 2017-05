Faillissement werpt schaduw over energieprojecten in Amersfoort

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 22 mei 2017, 06:51 uur | update: 07:28 uur

Foto: Lex van Lieshout, ANP

AMERSFOORT - Een groep Amersfoorters vreest voor hun in zonnepanelen belegde geld. Het Amersfoortse bedrijf Eve Energy plaatste onlangs 460 panelen op de sporthal in de wijk Zielhorst en blijkt nu failliet.



Omwonenden konden investeren in de zonnepanelen en zo op rendement hopen. De gemeente Amersfoort is eigenaar van de sporthal en stelde het pand beschikbaar voor het project.



Nu het bedrijf bankroet is zijn de gedupeerden zijn bang dat ze met lege handen staan. De lokale partij Amersfoort 2014 wil antwoorden van de gemeente. Raadslid Ben Stoelinga wil onder meer weten of andere projecten met duurzame energie in Amersfoort ook risico lopen.



