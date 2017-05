Lange files door ongeluk op A27 Hilversum - Bilthoven

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 22 mei 2017, 07:51 uur | update: 08:26 uur

Foto: ANP

PROVINCIE UTRECHT - Na een verkeersongeluk tussen Hilversum en Bilthoven heeft Rijkswaterstaat vanmorgen een rijstrook op de A27 tijdelijk afgesloten. Het leverde bijna 20 kilometer file tussen Almere en Utrecht op.



Het ongeluk gebeurde rond 7.00 uur. Over de toedracht en eventuele gewonden is niets bekend. Weggebruikers kregen het advies om bij knooppunt Eemnes naar Amersfoort te rijden en daar de A28 naar Utrecht te nemen.



Rijkswaterstaat gaf de afgesloten rijstrook even voor 7.30 uur weer vrij. De files namen daarna gestaag af..







-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht