Bond van Wetsovertreders doet gooi naar raadszetels Utrecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 22 mei 2017, 07:47 uur | update: 09:32 uur

Raadszaal in het stadhuis van Utrecht. Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Als het aan de Bond van Wetsovertreders ligt, zit er vanaf volgend jaar een ex-gedetineerde of tbs'er in de gemeenteraad van Utrecht. De belangenorganisatie wil meedoen aan de verkiezingen onder de naam BWO Lokaal.



Peter Vleeming van de bond zegt dat hij voor Utrecht kiest, omdat daar relatief veel criminaliteit is en omdat daar veel problemen rond gevangenissen zijn. Kandidaten zijn bepaald niet van onbesproken gedrag, maar volgens Vleeming zijn er grenzen aan wie op de kieslijst kan.



"Een tbs'er is die zich aan kinderen heeft vergrepen komt sowieso niet in de gemeenteraad", zegt Vleeming. "Maar een tbs'er die iemand heeft geslagen of agressie heeft getoond kan er wel in komen. Het hangt ervan af wat iemand gedaan heeft en hoe lang het geleden is."



BWO Lokaal mikt in Utrecht op twee raadszetels. Ook in Amsterdam en Rotterdam zijn lokale afdelingen in oprichting.



