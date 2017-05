Inchecken met smartphone in bus of trein

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 22 mei 2017, 09:06 uur | update: 09:31 uur

Foto: RTV Utrecht

PROVINCIE UTRECHT/AMERSFOORT - Reizen in het openbaar vervoer zonder ov-chipkaart is voor een grote groep mensen mogelijk geworden. Vanaf vandaag kunnen mensen met een Android-telefoon met hun telefoon inchecken in de bus en op treinstations.



De dienst is voorlopig alleen beschikbaar voor mensen die met vol tarief reizen en automatisch hun saldo opladen. Ook hebben nog niet alle telecomproviders een overeenkomst gesloten met Translink, het Amersfoortse bedrijf achter de ov-chipkaart.



Mensen met een iPhone kunnen nog niet inchecken met hun telefoon. Apple staat het technisch nog niet toe.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht