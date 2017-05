We hebben de beste stranden

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 22 mei 2017, 11:02 uur | update: 11:16 uur

SOIA vanuit de lucht. Foto: Facebookpagina SOIA

UTRECHT - We liggen in het 'hartsie' van het land, maar hebben volgens de bloggers van #NSFavourites de beste stranden van Nederland. Stadsstranden welteverstaan.



In de top-10 van #NSFavourites staat SOIA in het Utrechtse Oog in Al op nummer 1. "Je komt er voor de lekkere lunch, maar met de voetjes in het zand blijf je hangen tot het borreluur", schrijft het blog over het stadsstrand aan het Amsterdam-Rijnkanaal.



Ook de zitzakken aan de waterkant, de yogalessen op het dakterras en de bioscoopavondjes in de open lucht vallen in de smaak. Hier vind je een mooi dronefilmpje van SOIA.



AMERSFOORT

Op nummer 2 staat Zandfoort aan de Eem in Amersfoort. "De Amersfoortse 'nieuwe stad' barst uit zijn voegen van de hotspots, maar 's zomers is Zandfoort aan de Eem dé lokale favoriet. Deze relaxte stadsoase vlakbij de Koppelpoort heeft een zonnig zandstrand en volop heksenketels om door Zandfoort geleverde maaltijdsoepen en stoofpotten zelf in te bereiden", oordeelt #NSFavourites.



KEY WEST

Key West Beachhouse op de grens van Utrecht en Vleuten vinden we ten slotte terug op plaats 8. "Hier geniet je met een glas wijn en charcuterieplank van het uitzicht over de Haarrijnse Plas. Ook bij slecht weer zit je hier goed; het industriële interieur is opgeleukt met chesterfields, stoelen met vintage flair en een meterslange bar", schrijven de bloggers.



#NSFavourites is een blog met tips voor een dagje uit. Volgens de NS wordt het geschreven door "locals en de leukste bloggers van Nederland".



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht