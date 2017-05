Badmeesters zaak-Salam wilden alle kinderen evenveel aandacht geven

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 22 mei 2017, 11:00 uur | update: 11:28 uur

Foto: RTV Utrecht / Rob van Dijk

RHENEN/UTRECHT - Badmeester Sandra van B. luidt de bel, om aan te geven dat het schoolzwemmen in zwembad 't Gastland afgelopen is. De kinderen van de Ericaschool in Rhenen gaan naar de douches. Haar collega Maria B. kijkt over en in het water en stelt vast dat er geen kinderen meer in het zwembad zijn. Ten onrechte blijkt later, wanneer een zwemster de 9-jarige Salam vindt. Het meisje is verdronken.



Hadden de drie aanwezige badmeesters en twee leraren het toezicht op ongeveer dertig schoolkinderen beter met elkaar moeten afstemmen? Die vraag staat centraal in een rechtszaak, die ook door andere scholen en zwembaden met argusogen wordt gevolgd. Dat niet het zwembad en de school, maar juist de medewerkers worden vervolgd is opmerkelijk.



ONOPLETTEND

Het Openbaar Ministerie verwijt de vijf verdachten dat ze onvoorzichtig en onoplettend zijn geweest. Salam kon niet zwemmen en de mensen die toezicht op de kinderen moesten houden zouden daar te weinig rekening mee hebben gehouden. Volgens het OM hadden ze onderling betere afspraken moeten maken.



Salam en haar Syrische ouders woonden sinds een paar maanden in Rhenen. Het meisje sprak slecht Nederlands. Op de septemberdag in 2015 waarop ze overleed kreeg ze haar vierde zwemles in het ondiepe bad. Ze droeg een roze badpak en een zwarte legging en leerde, samen met een ander kind dat nog niet kon zwemmen, zich drijvend te houden met behulp van zogenoemde plankjes en kurken.



GEBAREN

Badmeester Jos H. kan zijn emoties tijdens de zitting soms niet bedwingen. Hij valt dan stil om zich even te herpakken. H. zegt dat het moeilijk was om Salam ondanks de taalbarrière bij de les te houden. Hij sprak Engels tegen haar en gebruikte gebaren. Op die manier probeerde hij duidelijk te maken dat ze in het ondiepe gedeelte moest blijven, maar hij weet niet zeker of ze dat wel begreep.



Nadat de zwemles afgelopen was, mocht Salam haar kurkgordel afdoen en vrij zwemmen tussen ongeveer dertig andere kinderen in het ondiepe bad. H. hield daar als badmeester toezicht, terwijl zijn collega's Maria B. en Sandra van B. zich op andere plekken langs het water hadden geposteerd.



EVENVEEL AANDACHT

Volgens H. was er onderling niet besproken of Salam en het andere kind wel naar het diepe bad mochten. Voor badmeesters is het van belang dat alle aanwezige kinderen evenveel aandacht krijgen, legt H. de rechter uit. "Als ik twee kinderen speciaal in de gaten houd, krijgen 28 andere kinderen minder aandacht". De drie collega's vertrouwden naar eigen zeggen op het feit dat ze al jaren een team vormen.



Maria B. hield de kinderen in het diepe bad in de gaten. Ze wist dat er twee kinderen in de groep zaten die niet konden zwemmen, maar net als Sandra van B. wist ze niet welke kinderen dat waren. Tegenover de rechtbank verklaart ze dat bij het vrij zwemmen kinderen uit het ondiepe bad eigenlijk nooit oversteken naar het diepe bad. De opvallende badkleding van Salam was beiden niet opgevallen en Sandra van B. zegt dat ze niet eens wist dat Salam slecht Nederlands sprak.



DRIE DAGEN

De rechtbank in Utrecht heeft drie dagen uitgetrokken voor de zaak. Later vandaag komen zowel de leerkrachten als de ouders van Salam aan het woord. De strafeis van het Openbaar Ministerie wordt morgen verwacht. Verslaggever Rob van Dijk volgt de rechtszaak vanuit de rechtbank en doet onder meer verslag via Twitter.



