Henk K.: Mijn labiele kinderen zijn de schuldigen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 22 mei 2017, 10:00 uur | update: 13:01 uur

Foto: RTV Utrecht

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Het onderzoek in het Pieter Baan Centrum zit er voor Henk K. uit Bunschoten bijna op. Begin juni gaat hij weer terug naar de gevangenis. Dat bleek vandaag tijdens een zaak voor de Utrechtse rechtbank.



K. is diepgelovig en vader van 19 kinderen. Drie van hen hebben hem aangeklaagd voor mishandeling en seksueel misbruik. De 58-jarige man zou één van zijn zoons met een draaiende kettingzaag hebben bedreigd. Hij noemde zijn kinderen eerder leugenaars en zegt dat de beschuldigingen niet waar zijn of uit hun verband gerukt zijn.



Hij herhaalde die beschuldiging vandaag toen hij opnieuw een verklaring van vier A4'tjes voorlas. "Er wordt enkel onzin over ons gezin verteld. Ik verzoek u mij vrij te laten en de ware schuldigen op te pakken. Dat ik hier niet aan ben gestorven is uniek", aldus Henk K.



GEZIN

Ook de familie van K. was in de rechtbank aanwezig. Zijn vrouw en sommige dochters steunen hem, en dat maakt de Spakenburger emotioneel. Hij barst in huilen uit als hij vertelt dat zijn vrouw hun minderjarige kinderen niet mag zien. Zij zijn vanwege de zaak uit huis geplaatst.



Een van de aanwezige dochters vroeg de rechters zelfs of ze haar vader een knuffel mocht geven. De rechter antwoordde dat de parketpolitie daarover gaat. Die stond dat vervolgens niet toe.



VOORTGANG

De man uit Bunschoten zit al een paar maanden vast. Tijdens de zaak vroeg de advocaat van K. of hij het proces in vrijheid mag afwachten. Maar de rechtbank wees dat verzoek af.



K. kwam eerder in het nieuws toen hij in 2006 weigerde zijn zoontje Cornelius met zware brandwonden naar het brandwondencentrum te brengen. In plaats daarvan behandelde hij de wonden met Boegemzalf.



FOTO

Op verzoek van K. laten wij zijn foto op deze manier zien. Hij wil geen balkje voor zijn ogen, omdat hij zichzelf niet schuldig vindt.



