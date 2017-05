Speculatie schietpartij veroorzaakt onrust bij Utrechtse flat

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 22 mei 2017, 12:34 uur | update: 12:53 uur

De benzinepomp aan de Europalaan. Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Grote onrust vannacht bij de City Campus Max-flat in Utrecht. Meerdere bewoners van het complex aan het Europaplein dachten schoten te horen en werden wakker van alle tumult bij een tankstation.



"Ja, vechten bij benzinepomp en twee auto's zijn GTA gaan nadoen. Heb de politie gebeld, staan nu voor ingang toren 2", aldus een van de bewoners op Facebook. Een andere bewoner merkte het volgende op: "Ja klopt, ben ook van een schot wakker geworden."



Zoals een andere bewoner weer opmerkte, bleken het uiteindelijk toch allemaal speculaties te zijn. De politie heeft de zaak onderzocht en een woordvoerder laat weten dat er niet geschoten is.



VECHTPARTIJ EN AANHOUDING

Wel was er sprake van een uit de hand gelopen vechtpartij, waarbij niemand gewond raakte. "Ik woon aan de noord (praxis) zijde van toren 1 en ben vannacht ook wakker geworken van geschreeuw buiten de flat. Ik dacht dat ik de politie hoorde want ik meende iets van "HANDEN ACHTER DE RUG!" te horen, maar ben daarna ook prompt weer in slaap gevallen", aldus een flatbewoner op Facebook.



Vanwege de geruchten over geloste schoten, werd het zekere voor het onzekere genomen. De politie achtervolgde een auto die bij het tankstation was gezien.



In Nieuwegein werd de auto staande gehouden en de inzittenden werden uit de auto gehaald. Er werd een persoon aangehouden, maar die bleek na onderzoek niks met het incident te maken te hebben.







