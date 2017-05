Zonovergoten hemelvaartsweekend, lokaal tropisch warm

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 22 mei 2017, 12:18 uur | update: 12:27 uur

Speeleiland Maarsseveense Plassen. Foto: Robin van Lonkhuijsen, ANP

DE BILT - Het wordt een zonnig hemelvaartsweekend, verwachten meteorologen. Donderdag moet de zon vooral in het oosten en noordoosten nog wat stapelwolken naast zich dulden, maar vanaf vrijdag verlopen de dagen zonovergoten, voorspelt Weeronline.



Zaterdag en zondag wordt het een stuk warmer. Sommige weerkundigen verwachten zelfs tropische temperaturen van 30 tot 33 graden. In de zuidelijke helft van het land is de kans daarop 40 procent. In het uiterste noorden zijn tropische temperaturen vooralsnog uitgesloten. In de loop van zondag neemt de kans op een stevige onweersbui toe.



Het fraaie weer danken we volgens Weeronline aan een krachtig hogedrukgebied. In het midden van het land is het vandaag al vrij zonnig en de temperatuur loopt op naar 26 graden. Dinsdag en woensdag daalt het kwik even naar 22 graden in Utrecht en is er meer kans op stapelwolken.



ZONKRACHT

Vanaf woensdag wordt zonkracht 7 verwacht tussen 12.00 en 15.00 uur 's middags. Een onbeschermde huid kan dan binnen vijftien minuten verbranden. Het is aan te raden om zeker midden op de dag zonnebrandcrème te gebruiken.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht