Arrestaties in Zeist na mishandeling van agenten

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 22 mei 2017, 14:24 uur | update: 15:03 uur

Foto: ANP

ZEIST - De politie heeft in Zeist twee mannen aangehouden die verdacht worden van mishandeling, bedreiging en belediging van twee agenten.



Het incident begon op de Prinses Margrietlaan, waar agenten een auto een stopteken gaven. De bestuurder van die wagen begon meteen te schelden en ging er vervolgens rennend vandoor.



De agenten gingen hem achterna en kwamen terecht in een achtertuin waar op dat moment zo'n twintig mensen waren. De groep bemoeide zich met het conflict en bedreigde de agenten. Een 42-jarige Utrechter is aangehouden.



Toegesnelde agenten wisten de situatie weer onder controle te krijgen. De bestuurder was inmiddels gevlucht. Deze 30-jarige man uit Zeist heeft zich later gemeld op het politiebureau.



