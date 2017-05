Jacht op honderden Utrechtse reeën

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 22 mei 2017, 14:41 uur | update: 15:35 uur

PROVINCIE UTRECHT - Er worden dit voorjaar ongeveer 700 reeŽn afgeschoten in de provincie Utrecht. Volgens de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging wordt de populatie zo in stand gehouden.



In het gebied rondom Lage Vuursche en de Utrechtse Heuvelrug zijn de jagers actief. Het schieten van de reebokken is geoorloofd, zegt de vereniging.



"Omdat er gewoon voldoende van zijn en het gewoon heel lekker eten is. Daarnaast als er te veel reeŽn komen, heeft dat ook weer invloed op verkeersaanrijdingen of gewassen van fruittelers, waar het ree graag aan knabbelt", aldus Janneke Eigeman.



Dit voorjaar worden alleen mannetjes geschoten. Vrouwelijke reeŽn worden met rust gelaten, vanwege de kalfjes die nu moet hun moeder in het gras liggen.





