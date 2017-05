Boete voor slager die muizen ving met lijmplankje

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 22 mei 2017, 14:42 uur | update: 14:52 uur

Foto: Rasbak, Wikipedia

UTRECHT - Een Utrechtse slager krijgt in hoger beroep een boete van 200 euro, omdat hij illegale muizenvallen gebruikte in zijn zaak. Het gaat om lijmplankjes, die verboden zijn. Drie muizen stierven daardoor een langzame dood.



De slager kreeg eerder een boete van 1200 euro van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Dat vond de ondernemer uit de wijk Lombok veel te hoog. "Het plankje was voor de kakkerlakken bedoeld en niet voor muizen", aldus de slager, die zo wilde aangeven dat het niet de bedoeling was om de muizen te vangen.



De winkelier ging in beroep tegen de uitspraak en de boete viel vandaag dus 1000 euro lager uit.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht