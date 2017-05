"Gevaar op Loosdrechtse Plassen door jonge speedbootbestuurders"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 22 mei 2017, 15:01 uur | update: 15:44 uur

Foto: Erik van 't Woud, ANP

PROVINCIE UTRECHT - Toezichthouders op de Loosdrechtse Plassen gaan strenger handhaven. Waarschuwingen zijn voortaan verleden tijd, dus krijgen de overtreders nu meteen een bekeuring.



Volgens toezichthouder Edwin van Keulen gaat het vooral om jongeren in speedboten, die vaak geen vaarbewijs hebben. "Vorige week kwam ik een kerel tegen van 15 jaar in een snelle boot. Hij voer 60 kilometer per uur in een smalle vaargang, terwijl hij twee weken daarvoor ook al was bekeurd. Hij kan rekenen op een boete van 1000 euro", stelde hij bij NH Nieuws.



De snelle speedboten zorgen voor gevaarlijke situaties en de terroriseren andere recreanten, stellen de toezichthouders. Ze hopen nu samen met de bootverhuurders dat dankzij de strengere handhaving de rust terug keert op de plassen.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht