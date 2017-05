In beeld: Uithoflijn krijgt vorm

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 22 mei 2017, 15:10 uur | update: 15:34 uur

UTRECHT - De aanleg van de Uithoflijn vordert gestaag, blijkt uit recente foto's vanaf het dak van de Hogeschool Utrecht.



BAM Infra legt op de Uithof momenteel de rails voor de tramlijn. Medio 2018 moet de tram tussen Utrecht Centraal en Utrecht Science Park De Uithof gaan rijden. De overvolle buslijn 12 komt dan te vervallen.



HALTES

De Uithoflijn krijgt bij elkaar negen haltes: Utrecht Centraal Centrumzijde, Utrecht Vaartsche Rijn, Galgenwaard, Kromme Rijn, Padualaan, Heidelberglaan, UMC Utrecht, WKZ en P+R De Uithof. Verwacht wordt dat de nieuwe tramlijn in 2020 dagelijks 45.000 mensen gaat vervoeren.



DIENSTREGELING

De dienstregeling van de tram volgt die van de huidige buslijn 12: overdag op werkdagen 16 keer per uur en in de avonduren in een lagere frequentie. Na 22.00 uur rijdt de tram niet, evenals in de weekenden, net als bus 12 nu.



REISTIJD

De reistijd tussen CS en de P+R is 17 minuten en naar halte Padualaan 11 minuten. Vanaf halte Utrecht Vaartsche Rijn ben je in 9,5 minuten bij halte Heidelberglaan en in 11 minuten bij halte UMC Utrecht.



AIRCO

Het eerste tramstel is in december 2016 geleverd vanuit Spanje. Omdat de trams gekoppeld gaan rijden, kunnen er in een keer 432 passagiers worden vervoerd. De trams zijn standaard uitgerust met airconditioning en informatieschermen.



