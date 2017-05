Emotionele ouders Salam: "Ons leven is kapot, we huilen veel"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 22 mei 2017, 12:44 uur | update: 16:40 uur

RHENEN/UTRECHT - "We zijn uit SyriŽ gekomen voor de veiligheid, maar zijn toch onze dochter kwijtgeraakt". Dat zeggen de ouders van het in het zwembad in Rhenen verdronken meisje Salam.



Ze doen vanmiddag hun verhaal tijdens de rechtszaak, waar drie badmeesters en twee leraren terecht staan. Justitie zegt dat ze onvoorzichtig en onoplettend zijn geweest.



De vader en moeder van Salam leggen in het Arabisch een verklaring af, die direct wordt vertaald door een tolk. "De school wist dat Salam geen Nederlands sprak en niet kon zwemmen. Ze had het moeilijk op school en kwam vaak huilend thuis", zegt haar emotionele moeder.



GEBOORTELAND

De ouders van Salam dachten dat school de enige plaats was waar haar dochter veilig zou zijn. "Salam is dood, terwijl het in SyriŽ oorlog is. Haar neefjes en nichtjes in SyriŽ leven nog."



Volgens Salams moeder had haar dochter het sowieso erg moeilijk op school. "De juf heeft niets gedaan. Na een week werd ze nog steeds gepest op school door klasgenootjes." De school zou alleen bezorgd zijn over de zwemkleding die Salam niet had en niet over andere problemen die speelden.



VOORGEVOEL

De moeder van het meisje vertelt dat ze voor de dood van Salam al een slecht voorgevoel had. Ze voelde dat er iets met haar dochter was gebeurd, maar had nooit verwacht dat Salam was overleden. "Mijn leven is voor altijd veranderd", zegt ze emotioneel, terwijl ze zich richt tot de verdachten.



Salams moeder geeft ook aan dat ze erg bang is geworden. Zo is ze bang dat haar zoontje na een schoolreisje morgen ook niet meer thuis komt: "Ik heb geen vertrouwen meer in mensen."



Ze wil vooral weten hoe het allemaal kon gebeuren. "Ik heb het recht om te weten wat er met onze dochter is gebeurd. De straf moet net zo hard zijn als de pijn die ik nu voel."



VADER

Ook de vader van Salam kwam aan het woord en was diep geraakt. "In de oorlog hebben we alles verloren. Salam kwam met het idee naar Nederland te gaan. Omdat het het land van de bloemen is".



De vader vraagt zich ook af hoe het kon dat Salam aan de aandacht was ontsnapt. "Mijn dochter lag tien minuten onder water. In godsnaam, waar waren jullie?" Hij richtte zich ook tot de verdachten. "Mijn leven is kapot, we huilen veel. Vanwege die mensen!"



VERGEVING

Hij stelt verder dat hij het onbegrijpelijk vindt dat de verdachten hun werk nog mogen doen. "Ik wil dat God hun niet vergeeft", zegt hij. "Tien minuten onder water en een zwemmer vindt mijn dochter, jullie niet!", voegt zijn vrouw daar tot slot aan toe.



Het Openbaar Ministerie komt morgen met een strafeis.













