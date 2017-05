Westbroek het water op

Door de nieuwsredactie geplaatst: maandag 22 mei 2017, 19:00 uur

Henk op een Krommerijnder Foto: RTV Utrecht

LOENEN AAN DE VECHT/WIJK BIJ DUURSTEDE - Henk Westbroek heeft niet zoveel met varen. "Mijn eerste grote vaarvakantie was toen ik een jaar of 18 was, met de liefde van mijn leven, toen. Wij gingen naar de Kagerplassen. Midden op het water ankerden wij en gingen "elkaar verkennen". Op dat moment brak er een storm uit en een bliksem pakte de mast. De boot begon na vijf minuten te zinken. Daarna vond ik varen nooit meer leuk."



Henk heeft het water daarom jaren gemeden. Maar andere mensen zien varen, vindt hij wel heel leuk. "Ik woonde in Utrecht bij de sluisjes en als je op een zomerse dag heel veel vechten en ruzie wilde zien, dan moest je daar gewoon gaan kijken. Want niemand wist hoe hij zijn boot af moest meren en of links nou voorrang had of rechts."



VAARREGELS

Maar er zijn wel degelijk regels op het water. Ko Droogers van de ANWB legt de belangrijkste vaarregels uit. Een paar voorbeelden:

- Spierkracht gaat voor motorkracht, met uitzondering van de beroepsvaart. Die heeft altijd voorrang.

- Roeiboten en kano's hebben voorrang op zeilboten.

- Je moet er alles aan doen aanvaring te voorkomen.

- Op alle wateren geldt een maximumsnelheid: 6, 9 of 12 km per uur.

- Elke schipper moet zich ook verdiepen in de de regels en gaan of er bijvoorbeeld een vaarbewijs nodig is.



DE KROMMERIJNDER

In Wijk Bij Duurstede meldt Henk zich voor een tochtje op een nagebouwde platbodemschuit. Zijn eerste vaarervaring sinds jaren. De Krommerijnder zoals de platbodemschuit heet, werd vroeger gebruikt als trekschuit om fruit en andere goederen vanuit het buitengebied naar Utrecht te brengen. Deze replica wordt door een groep enthousiaste vrijwilligers bemand. "Het tochtje is me eigenlijk heel goed bevallen" aldus Henk. "Dus wie nog een speedboot te koop heeft, voor weinig..."



Westbroek is elke dinsdag te zien op RTV Utrecht en de aflevering staat ook alvast bij dit bericht.



