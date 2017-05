"Laat molenaar in Woerdense molen wonen"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 22 mei 2017, 17:00 uur | update: 17:22 uur

Molen De Windhond. Foto: RTV Utrecht

WOERDEN - De molenaar van molen De Windhond in Woerden moet in de molen gaan wonen. Dat vinden meerdere politieke partijen in Woerden.



Momenteel wordt geprobeerd de woonruimte commercieel te verhuren, maar daar is weinig belangstelling voor. De nieuwe molenaar daarentegen is jong, enthousiast en ziet wonen in de molen zťlf helemaal zitten, zegt de partij STERK Woerden.



De laatste molenaar woonde tot 2011 in de woning onderaan de molen. Hij ging toen met pensioen.



