Kibbeling Cup: wie bakt de beste in de provincie?

Door de nieuwsredactie geplaatst: maandag 22 mei 2017, 19:34 uur | update: 19:54 uur

Visspecialist Reinier Zeil is n van de Utrechtse genomineerden Foto: RTV Utrecht / Robert-Jan Booij

PROVINCIE UTRECHT - De strijd ging tussen zeevishandel de Botter uit De Bilt, Visjes uit Utrecht en de Spakenburgse Vishandel uit Woerden. Maar uiteindelijk blijkt Visjes de beste kibbelingen te bakken in de provincie Utrecht.



Zij gaan naar de landelijke finale van de Kibbeling Cup. Dat werd vandaag bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in Woerden.



"De kibbeling moet volledig gaar zijn. ls het kleurtje goudbruin is, dan is het goed. Er komt gewoon een stukje gevoel en liefde bij kijken. Dat hoop je gewoon aan de klant over te brengen", aldus visspecialist Reiner Zeil uit De Bilt.



DEELNEMERS

In totaal hebben 120 visspecialisten meegedaan uit heel Nederland. Zo'n 31.000 consumenten hebben een beoordeling gegeven en hun stem uitgebracht.



Van 28 augustus tot er met 22 september gaat er een vakjury op pad om uit de twaalf provinciewinnaars een landelijke top 3 te kiezen. De prijsuitreiking van de Kibbeling Cup is tijdens de Visbeurs in Spakenburg op 2 oktober.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht