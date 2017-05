Van Zanen sluit drugspand in Kanaleneiland

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 22 mei 2017, 17:10 uur | update: 17:50 uur

UTRECHT - Burgemeester Jan van Zanen van Utrecht heeft een drugspand aan de Trumanlaan in Kanaleneiland gesloten. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de woning werd gebruikt voor de opslag van harddrugs en drugshandel. Daarnaast werd een handelshoeveelheid cocaÔne aangetroffen.



De burgemeester sluit het pand voor maximaal een jaar. Met de sluiting verwacht de burgemeester de loop naar het pand vanuit het drugscircuit te kunnen stoppen.



De sluiting is het gevolg van een groot drugsonderzoek van de politie dit voorjaar. De politie deed toen invallen in meerdere panden in Utrecht en elders in het land. Bij een aantal gebouwen loopt het onderzoek nog.



