Onbeheerde koffer in Amersfoort, deel binnenstad korte tijd afgezet

maandag 22 mei 2017, 17:30 uur | update: 18:07 uur

De koffer in de binnenstad. Foto: Keistadnieuws

AMERSFOORT - In Amersfoort is aan het einde van de middag een onbeheerde koffer aangetroffen bij de Westsingel. De politie zette daarop een groot gebied in de binnenstad uit voorzorg af.



Al snel bleek dat er sprake was van loos alarm en konden de afzettingen opgeheven worden.



Het is onbekend wie de koffer onbeheerd achter had gelaten.



