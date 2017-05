Eemnesser gestraft voor mishandeling 12-jarig zoontje

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 22 mei 2017, 17:41 uur | update: 17:52 uur

Foto: ANP

EEMNES - De vader die zijn 12-jarige zoon mishandelde in Eemnes is hiervoor vandaag door de politierechter veroordeeld.



De man kreeg een taakstraf van tachtig uur, waarvan veertig voorwaardelijk voor het slaan en stompen van zijn zoontje. De rechter kon hem in elk geval voor een mishandeling veroordelen.



Of er gevolgen zijn voor de omgangsregeling tussen de minderjarige zoon en zijn vader is niet duidelijk.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht