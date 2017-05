"Regels over omstreden lijmplankjes moeten duidelijker"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 22 mei 2017, 17:17 uur | update: 19:26 uur

Een lijmplankje. Foto: RTV Utrecht/Jiri Glaap

UTRECHT - Er is veel onduidelijkheid over het gebruik van het zogeheten lijmplankje. Zo verbaast ongediertebestrijder Marcel Berends zich erover dat de omstreden muizenvallen wel aangeschaft mogen worden, maar niet gebruikt mogen worden. "Dat is heel vreemd", stelt hij.



Een Utrechtse slager kreeg vandaag in hoger beroep een boete van 200 euro, omdat hij illegale muizenvallen gebruikte in zijn zaak. Drie muizen stierven door het gebruik van deze lijmplankjes een langzame dood. Muizen en ratten die op zo'n plank zitten worden er levend aan vastgelijmd.



Ook Berends mag de plankjes niet zomaar gebruiken. "Er is maar een regel: ontheffing aanvragen en pas als je die hebt gekregen, dan mag je ze gebruiken." Met het invullen van alle administratie is hij vervolgens al gauw een week bezig, omdat het gebruik van lijmvallen zoals deze eigenlijk verboden is.



Toch is Berends blij dat het gebruik van de plankjes verboden is. "Ik heb wel eens beelden gezien dat de muizen zichzelf tot bloedens toe uit elkaar trokken. Dat wil je het beest eigenlijk niet aandoen."



De Dierenbescherming is het met Berends eens en vindt dat de overheid ook de verkoop ervan moet verbieden. Hoewel de organisatie voorstander is van de boete die de rechter oplegde, begrijpt ze ook de overweging van de Utrechtse slager.



"Als je puur naar de regels kijkt, dan heeft hij iets gebruikt wat je niet mag gebruiken. Hij zou dus een boete moeten krijgen, maar er moeten ook duidelijker regels komen! Dat scheelt een hoop dierenleed", zo besluit een woordvoerder.











