OM komt met strafeis in zaak-Salam

RHENEN - Het Openbaar Ministerie maakt vandaag de strafeis bekend in de rechtszaak rondom het verdronken meisje Salam. Drie badmeesters en twee leerkrachten worden verantwoordelijk gehouden voor de dood van het 9-jarige meisje, dat in september 2015 om het leven kwam tijdens het schoolzwemmen.



Justitie verwijt de verdachten dat ze onvoorzichtig en onoplettend zijn geweest. Salam kon niet zwemmen en de mensen die toezicht op de kinderen moesten houden zouden daar te weinig rekening mee hebben gehouden. Volgens het OM hadden de verdachten onderling afspraken moeten maken over Salam.



EMOTIONEEL

Tijdens de eerste dag van de rechtszaak bleek gisteren dat het drama niet alleen zeer emotioneel was voor de nabestaanden van Salam, maar ook voor de verdachten. Zo kon badmeester Jos H. zijn emoties tijdens de zitting niet bedwingen. Zijn collega Sandra van B. verklaarde zelf kinderen te hebben en te begrijpen dat het ergste gebeurd is wat iemand kan overkomen.



De ouders van Salam vertelden daarna hoe groot de impact is van de dood van hun dochter. "We zijn uit Syri gekomen voor de veiligheid, maar zijn toch onze dochter kwijtgeraakt", zei haar moeder.



VRAGEN

Haar ouders verklaarden ook nog met veel vragen te zitten. "Mijn dochter lag tien minuten onder water. In godsnaam, waar waren jullie?", vroeg hij aan de verdachten. "Mijn leven is kapot, we huilen veel. Vanwege die mensen!", voegde hij daar ook nog aan toe.



