Utrecht en Amersfoort nemen vandaag afscheid van Annie Brouwer

Door de nieuwsredactie geplaatst: dinsdag 23 mei 2017, 07:00 uur

Het condoleanceregister op het stadhuis in Utrecht. Foto: RTV Utrecht / Marco Geijtenbeek

UTRECHT - In de Utrechtse Nicolaikerk is vandaag de uitvaart van oud-burgemeester Annie Brouwer-Korf. Belangstellenden kunnen voorafgaand aan de afscheidceremonie hun medeleven betuigen in de Nicolaikerk, net zoals die gelegenheid er gisteravond ook al was.



Tussen 14.00 uur en 15.00 uur is er een herdenkingsplechtigheid in de kerk aan het Nicolaaskerkhof. Na afloop wordt de aanwezigen gevraagd buiten bij de kerk een erehaag te vormen. Daarna wordt er in besloten kring afscheid van Brouwer-Korf genomen.



De voormalig burgemeester van Utrecht en Amersfoort overleed afgelopen woensdag op 70-jarige leeftijd. Ze was langdurig ziek. Ze laat een echtgenoot, een zoon en een dochter en twee kleinkinderen achter.



Utrechtse en Amersfoortse politici hebben laten weten mee te leven met de nabestaanden en bedankten Brouwer-Korf voor alles wat ze voor de steden gedaan heeft. Ook inwoners en maatschappelijke organisaties lieten zich in dergelijke bewoordingen uit.





-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht