Brandweerman in Soest blust brand in eigen tuin

Door de nieuwsredactie geplaatst: maandag 22 mei 2017, 21:05 uur | update: 21:47 uur

De brandweer bij de woning in Soest. Foto: AS Media

SOEST - In een houtstapel in een achtertuin van een woning aan de Eigendomweg in Soest heeft vanavond brand gewoed. Het vuur werd geblust door een van de bewoners, die ook brandweerman is. De brandweer heeft de brand nageblust.



De houtstapel was afkomstig van een dak van een schuur.



Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet bekend.





