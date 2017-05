Boze bewoners bij infoavond over nieuwe Amersfoortse coffeeshop

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 22 mei 2017, 21:27 uur | update: 21:53 uur

De avond trok veel belangstelling. Foto: CDA Amersfoort/Ben van Koningsveld

AMERSFOORT - Een informatieavond over de komst van een nieuwe coffeeshop in Amersfoort heeft veel bezorgde bewoners op de been gebracht. De zaak komt op de Snouckaertlaan, naast de Vue-bioscoop in het pand van het voormalige Café Kroonenburg. Veel omwonenden zijn daar niet blij mee.



Volgens CDA-raadslid Ben van Koningsveld zitten niet iedereen op de coffeeshop te wachten. "Grote opkomst bij bewonersbijeenkomst over nieuwe coffeeshop. Niet iedereen blij", twitterde hij vanavond. GroenLinks-raadslid Dillian Hos zag vooral veel boze bewoners. "Bij bewonersbijeenkomst coffeeshop treffen burgemeester en coffeeshopondernemer slechts boze en cynische bewoners."



Het gemeentebestuur wil de nieuwe coffeeshop toestaan, omdat de vraag naar softdrugs hoger is dan het aanbod. Het college heeft daarom onlangs bepaald dat er ruimte is voor maximaal zeven smartshops.



Tot 26 juni kunnen mensen bezwaar indienen tegen de komst van de smartshop.



