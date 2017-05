GroenLinks eist uitleg over hekken Muntkade

Door de nieuwsredactie geplaatst: maandag 22 mei 2017, 19:38 uur | update: 22:35 uur

De borden die drie jaar geleden langs de kade stonden. Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - GroenLinks in Utrecht wil weten waarom er weer hekken staan op de Muntkade. Drie jaar geleden plaatste Rijkswaterstaat ze langs het Merwedekanaal, omdat de kade dreigde te verzakken. De partij concludeert dat er nu nog steeds geen oplossing is.



"Dat betekent dat we nu weer een zomer lang een nog groter deel van de mooiste plek aan het water in Utrecht moeten missen. Het stuk dat nu is afgezet wordt op mooie dagen intensief gebruikt en ligt naast de net gerenoveerde Muntbrug", schrijft de partij, die nu wil dat de gemeente snel met antwoorden komt.



In 2013 verzakte volkomen onverwacht een kademuur bij de Weerdsingel in Utrecht. Dat was voor de gemeente destijds aanleiding om alle kademuren langs de grachten te inspecteren.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht