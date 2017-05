Dode vrouw in sloot Vinkeveen

Door de nieuwsredactie geplaatst: dinsdag 23 mei 2017, 05:50 uur | update: 06:00 uur

Foto: PetersHotnews (Foto 1 van 3) Foto: PetersHotnews (Foto 2 van 3) Foto: PetersHotnews (Foto 3 van 3) ‹ ›

VINKEVEEN - In Vinkeveen zijn de hulpdiensten vannacht massaal uitgerukt naar de Reigerstraat in Vinkeveen vanwege een dode vrouw in een sloot achter een woning.



Volgens een lokale site ontdekte de bewoner dat zijn partner niet meer naast hem lag. Hij zou op zoek zijn gegaan en haar in de sloot hebben gevonden.



Een reanimatiepoging mocht niet meer baten. De politie onderzoekt wat er is gebeurd.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht