Buurvrouw opgepakt na brand in Bunschoten

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - In Bunschoten is een vrouw aangehouden na een brand op een bovenwoning aan het Roodborstje. Zij zorgde volgens buurtbewoners al langer voor overlast.



Een bewoner aan de Leeuwerik zag maandagavond vanuit zijn tuin een rode gloed achter de voordeur van de bovenwoning aan het Roodborstje. Hij alarmeerde de brandweer en ging naar de woning om te kijken of de bewoners thuis waren. De brandweer trof na het forceren van de voordeur een kleine brand aan en bluste het vuur.



AGENTEN

Meteen na de alarmering waren er ook veel agenten ter plaatse. Na vertrek van de brandweer probeerden zij de bewoonster van twee woningen verderop uit haar huis te praten. Door haar brievenbus werd geschreeuwd: 'open doen'.



DNA

Toen de agenten dreigden om de deur open te rammen, kwam de bewoonster naar buiten. Ze werd geboeid en bij de politiewagen deden agenten papieren zakken om haar handen om DNA veilig te stellen. Daarna volgde een huiszoeking waarbij mogelijk bewijsmateriaal werd meegenomen.



Buurtbewoners reageerden opgelucht op de arrestatie. De vrouw zou regelmatig 112 bellen met valse overlastmeldingen. Ook zou ze handelen 'in fietsen uit de buurt'.



