Auto over de kop op Rondweg Houten

Door de nieuwsredactie geplaatst: dinsdag 23 mei 2017, 06:34 uur | update: 06:37 uur

Foto: Koen Laureij

HOUTEN - Op de Rondweg in Houten is maandagavond een auto over de kop geslagen.



De twee inzittenden konden zelf uit de auto kruipen. Beiden zijn ter plekke door de ambulancedienst nagekeken. Een van hen moest voor controle naar het ziekenhuis.



De auto draaide bij de Koppeling de Rondweg op in de richting van de wijk De Poort. Door nog onbekende oorzaak ramde de wagen de middenberm en sloeg over de kop.



De auto eindigde op zijn dak op de tegenovergestelde rijbaan. Een tegemoetkomende bestuurder kon op tijd stoppen.



De auto is door een bergingsbedrijf meegenomen.





