Gulle gevers mogen abseilen in Domkerk

dinsdag 23 mei 2017

UTRECHT - Vanaf 40 meter hoogte in de Domkerk aan een touw naar beneden zakken. Wie geld heeft gegeven voor de restauratie van de kerk, kan er vandaag onder begeleiding abseilen.



Er moet veel gebeuren in de Domkerk, want die er is niet best aan toe. Er groeit mos op de steunbalken en de stenen zijn sterk aangetast. In een klimgordel kunnen gulle gevers vandaag de enorme hoogte van de kerk beleven.



GEDRAAIDE NEK

"Wat we leuk vinden aan het abseilen is dat iedereen vanavond met gedraaide nek omhoog staat te kijken. De imposante hoogte wordt zo extra benadrukt. We kunnen zo hopelijk laten zien wat een bijzonder gebouw het is en waarom de renovatie zo belangrijk is", zegt campaganeleider Vera Diepeveen van de crowdfundingsactie Draag de Dom.



GELD

Voor de restauratie is al 1,5 miljoen euro verzameld. Dat geld komt van de provincie, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, bedrijven, fondsen en uit reserves van de kerk. Draag de Dom haalde ook al heel wat binnen. "We hebben nog wel 17.500 euro nodig. Zonder dat bedrag kunnen we de restauratie niet afmaken", aldus Vera.



De Utrechtse Studenten Alpen Club heeft zin om de abseilers te begeleiden. De kerk kan wel wat aan, zegt voorzitter Hugo Meijer. "Je kan er makkelijk met 70 of 80 kilo aan gaan hangen. Het enige wat misschien niet veilig voelt, is om op 40 meter hoogte in de lucht te hangen met een klimgordel om."



Wie vandaag nog stort kun zich nog aansluiten bij de abseilers en kan vanavond ook gaan kijken in Domkerk, want die is gewoon open. Na de zomer begint de restauratie, die tot 2022 gaat duren.



