Werknemer met schulden kost bedrijf 13.000 euro per jaar

UTRECHT - Personeel in de schulden kosten werkgevers veel geld. Het kan al snel gaan om 13.000 euro per jaar. Dat staat in een rapport dat het Nibud dinsdag heeft gepresenteerd. Het voorlichtingsinstituut in Utrecht stelt vast verder dat werkgevers doorgaans pas laat zicht krijgen op geldproblemen bij hun personeel.



Het gaat volgens het Nibud met name om de kosten van de verwerking van loonbeslag, ziekteverzuim en verlies van productiviteit. Dat werknemers met geldproblemen vaker stelen of fraude plegen en vatbaarder zijn voor chantage of omkoping, is nog niet meegerekend. Het genoemde bedrag is gebaseerd op een werknemer met een voltijdsbaan en een modaal salaris.



LOONBESLAG

Het Nibud constateert dat vrijwel alle werkgevers in actie komen als financiŽle problemen van een werknemer aan het licht komen. De helft van de werkgevers ziet het ook als zijn verantwoordelijkheid om mensen te ondersteunen bij geldzaken. Maar vaak is een werkgever pas laat op de hoogte, aldus Nibud-directeur Gerjoke Wilmink. "Meestal pas als er loonbeslag wordt gelegd, of wanneer de werknemer om een voorschot vraagt."



BESPREEKBAAR MAKEN

Het Nibud zou graag zien dat geldproblemen beter bespreekbaar worden op het werk. Nu weerhoudt de angst voor bijvoorbeeld ontslag veel werknemers er nog van eerder aan de bel te trekken en via hun baas om hulp te vragen van een financieel specialist. Het Nibud vindt dat nu juist een "passende rol" voor werkgevers.



Het rapport valt samen met de presentatie van een nieuwe website waar werkgevers terecht kunnen voor tips om werknemers "financieel fit" te laten blijven. De initiatiefnemers, waaronder Wijzer in geldzaken en het Nibud, hopen dat de website werkgevers helpt sneller problemen te zien en gerichtere hulp te bieden.



