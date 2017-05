Autobrand De Meern: "Daders gooiden iets naar binnen"

Door de nieuwsredactie geplaatst: dinsdag 23 mei 2017, 08:22 uur | update: 08:30 uur

DE MEERN - De brandweer in De Meern rukte vannacht uit voor een brand in een bestelbus op de St. Jansplaat. Daar aangekomen bleken buurtbewoners de brand al te hebben geblust.



Volgens hen was er sprake van opzet. De daders zouden via de achterruit iets naar binnen hebben gegooid waardoor het busje in brand vloog.



Of het inderdaad om brandstichting gaat wordt onderzocht.



