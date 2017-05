Dit gaat er gebeuren met de Wintertuin in Baarn

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 23 mei 2017, 10:31 uur | update: 11:43 uur

Karen Sikkema van Living Story bij een overgebleven palmboom in de Wintertuin. Foto: RTV Utrecht / Robert-Jan Booij

BAARN - Het bedrijf Living Story presenteert vanavond de plannen voor de Wintertuin die al jaren leegstaat. Eind maart werd al bekend dat de nieuwe exploitant van het historische kassencomplex van plan is om er een 'belevingscentrum' met escape rooms van te maken: de Wintertuin Experience.



Het belevingscentrum bestaat uit een aantal escape rooms en andere games die je bijvoorbeeld met een bedrijfsuitje kunt doen. Het bedrijf gaat ook in het Cantonspark activiteiten organiseren. Om 20.00 uur vanavond worden de plannen ontvouwen in Theater de Speeldoos en krijgen inwoners de gelegenheid om vragen te stellen. Ook de wethouder is aanwezig.



KAS IN KAS

Radio M Utrecht-verslaggever Robert-Jan Booij was vanmorgen vroeg al in de Wintertuin en kreeg een kleine 'sneak preview' van Living Story. "Aan de ene kant van de kas gaan we een aantal escape rooms bouwen", vertelde Karen Sikkema, een van de eigenaren van het bedrijf.



"Waarschijnlijk komt er een kelder met een geheim luik en daar bovenop weer een kas. Er komt dus eigenlijk een kas in de kas, waarin je met een team opgesloten wordt. En dan moet je binnen het uur zorgen dat je er weer uitkomt. Daarna kan je een drankje bestellen aan bar."



Het fenomeen escape room is 'booming' volgens Sikkema. "Er zijn er nu vierhonderd in Nederland en daar gaan wij een heel mooie aan toevoegen." Volgens de nieuwe exploitant gaat de historie van de kas niet verloren. "Het thema van de escape rooms wordt de botanische geschiedenis. We willen graag dat je iets van de geschiedenis van deze prachtige plek hebt ervaren en dat je ziet hoe bijzonder dit complex is", aldus Sikkema.



LAB

Het glazen gebouw, dat van 1918 tot 1987 dienst deed als plantkundig laboratorium van de Universiteit Utrecht, staat al jaren leeg. Baarn worstelde met een nieuwe bestemming en stelde strenge eisen aan kandidaten die het rijksmonument wilden exploiteren.



Eerder werd de Wintertuin gegund aan een horecabedrijf dat er een grand café wilde openen, maar de Raad van State zette daar een streep door. Baarn kwam een onbekende schadevergoeding met de gedupeerde kandidaat overeen. Uiteindelijk viel de keus van een adviescommissie van 23 inwoners unaniem op het bedrijf Living Story. Twee andere plannen vielen af.



HISTORIE

De Wintertuin die in 1910 werd aangelegd door de toenmalige eigenaar van het Cantonspark kwam bij zijn overlijden in bezit van de universiteit. De beroemde plantenziektekundige Johanna Westerdijk, die honderd jaar geleden de eerste vrouwelijke hoogleraar in Nederland werd, kwam speciaal naar Baarn vanwege de mogelijkheden die de wetenschappelijke kas bood. In de jaren zestig en zeventig verplaatste de universiteit het wetenschappelijk plantenonderzoek naar de nieuw aangelegde botanische tuinen op de Uithof in Utrecht.



