Ratten in school, kinderen moeten thuisblijven

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 23 mei 2017, 11:26 uur | update: 11:32 uur

Foto: RTV Utrecht / Peter Knieriem

AMERSFOORT - De leerlingen van de Amersfoortse Aloysiusschool zijn vandaag vrij vanwege ratten in het pand.



Ouders en leerlingen kregen vanmorgen bij het hek te horen dat het gebouw in ieder geval vandaag dicht blijft. "Afgelopen vrijdag hebben we al een rat gezien. Die is in het weekend gevangen, maar maandag zagen we er weer een", vertelt Nina Bouwman van de basisschool.



"Omdat ratten bekendstaan als ziekteverspreiders hebben we besloten om uit voorzorg dicht te gaan. We hebben de gezondheid van de kinderen en leerkrachten hoog in het vaandel staan."



De ongediertebestrijding is nu bezig om de rat die nog in de school is te vangen. "Mocht er nůg een rat zijn dan moet die natuurlijk ook worden gevangen. Wat we zeker weten is dat er in ieder geval geen sprake is van een rattenplaag", vertelt Bouwman.



Ze heeft wel een idee hoe de dieren in de school zijn gekomen. "We hebben begrepen dat er in de stad ratten zitten en dat die bij wegopbrekingen en rioolwerkzaamheden een andere plek gaan opzoeken."



De Aloysiusschool hoopt woensdag weer open te kunnen. "We willen dan wel de garantie dat het weer hygiŽnisch en veilig is."



