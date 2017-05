Opnieuw kazemat verplaatst voor verbreding Lekkanaal

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 23 mei 2017, 11:47 uur | update: 12:28 uur

Foto: Sem van der Wal (Foto 1 van 5) Foto: Sem van der Wal (Foto 2 van 5) Foto: Sem van der Wal (Foto 3 van 5) Foto: Sem van der Wal (Foto 4 van 5) Foto: Sem van der Wal (Foto 5 van 5) ‹ ›

NIEUWEGEIN - In Nieuwegein is vanochtend een kazemat van 1,6 miljoen kilo verplaatst om ruimte te maken voor de bouw van de 3e kolk van de Prinses Beatrixsluis en de verbreding van het Lekkanaal. Speciaal voor deze operatie zette bouwcombinatie Sas van Vreeswijk een hijsportaal in.



De bunker werd over een afstand van ongeveer tachtig meter verplaatst. Het is het tweede object van de Nieuwe Hollandse Waterlinie dat ruimte moet maken voor de verbreding van het Lekkanaal. In februari moest een 1,2 miljoen kilo zware bunker over een afstand van 150 meter naar een nieuwe locatie worden gebracht.



De kazemat is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de historische verdedigingslinie uit 1815 waarbij stukken land onder water konden worden gezet bij een vijandelijke aanval.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht