Code geel vanwege verhoogde kans op natuurbranden

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 23 mei 2017, 12:23 uur | update: 12:28 uur

Archiefbeeld. Foto: RTV Utrecht

PROVINCIE UTRECHT - In de provincie Utrecht geldt een verhoogd risico op natuurbranden. De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft code geel afgegeven.



Dat betekent dat er door het droge weer een verhoogd risico is op natuurbranden in onze regio.



De VRU waarschuwt voor open vuur zoals een bbq of vuurkorf. Daarnaast wordt geadviseerd geen sigaretten of glas weg te gooien.





