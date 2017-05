Politie in Lopik zoekt vermiste jongen

Door de nieuwsredactie geplaatst: dinsdag 23 mei 2017, 13:22 uur | update: 13:47 uur

Foto: Burgernet, ANP (Bewerking RTV Utrecht)

LOPIK - In Lopik wordt een 16-jarige jongen vermist.



De politie verstuurde dinsdag rond 09.30 uur een Burgernetoproep. De melding werd een paar uur daarna afgemeld met de mededeling dat de jongen nog niet is gevonden.



De jongen is 1.70 meter lang, heeft een slank postuur en kort donker haar. Hij draagt een bril met blauw-grijze pootjes. De jongen is voor het laatst gezien in een wit T-shirt en mintgroene korte broek.







-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht