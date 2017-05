Utrecht betuigt medeleven na aanslag Manchester

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 23 mei 2017, 13:37 uur | update: 14:22 uur

UTRECHT - De gemeente Utrecht heeft in een verklaring met afschuw gereageerd op de zelfmoordaanslag tijdens een concert van Ariana Grande in de Manchester Arena.



"Onschuldige jonge mensen verloren het leven na een concertavond of raakten ernstig gewond. Onze gedachten gaan uit naar getroffenen en nabestaanden", laat de gemeente weten.



Burgemeester Jan van Zanen heeft zijn medeleven betuigd door een condoleance te sturen naar de Britse ambassadeur in Den Haag en zijn ambtgenoot van Manchester.



