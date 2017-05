"Zandsculptuur Domplein moet permanent kunstwerk worden"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 23 mei 2017, 14:15 uur | update: 14:27 uur

Het kunstwerk op het Domplein. Foto: RTV Utrecht/Bernadette Keijzer

UTRECHT - De zandsculptuur op het Utrechtse Domplein moet een blijvende creatie worden. Dat wil initiatiefnemer Frans Amsing. Vrijdag spreekt daarover hij met burgemeester Jan van Zanen.



De zandsculptuur is gemaakt door kunstenaar en Utrechter Maxim Gazendam. Hij heeft het ingestorte deel van de Domkerk nagemaakt. Het middenschip van de kerk stortte op 1 augustus 1674 in, nadat er een tornado over de stad raasde.



VEERTIG DAGEN

Het zandkunstwerk over de ramp zou veertig dagen te zien zijn, maar Frans hoopt op een blijvende herinnering. "Ik zie veel Utrechters en bezoekers van onze stad stil staan bij het werk. De meeste van hen wisten helemaal niets van dit verhaal, maar reageren enthousiast. Waarom zouden we hier geen permanent werk van maken?"



Het kunstwerk is gebouwd met stevig rivierzand en heeft een beschermende 'coatinglaag'. Toch is het niet beschermd tegen weer en wind. "Zo'n zandsculptuur is niet voor eeuwig bestand tegen ons Nederlandse weer ten precies daarom wil ik iets permanents voor op het Domplein", aldus Amsing.



INSPIREREN

Vrijdagmiddag spreekt Frans met burgemeester Jan van Zanen. "Ik bied hem een agendapunt aan met een aantal suggesties voor een permanent werk." Hij hoopt dat er iets goeds uit komt. "Mijn doel is het inspireren van Utrecht en het college. Dat dit verhaal wordt doorverteld, want dat is het meer dan waard."







