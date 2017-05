Zeistenaar bij aanslag in Manchester: "De paniek was compleet"

Door de nieuwsredactie geplaatst: dinsdag 23 mei 2017, 14:32 uur | update: 15:20 uur

De politie in Manchester. Foto: ANP

ZEIST - Maarten Smit uit Zeist was gisteravond samen met zijn dochter Jasmin bij het concert van Ariana Grande in Manchester. Wat voor hun begon als een "waanzinnige avond", eindigde in een groot drama. De twee konden de concertzaal zelf ongedeerd verlaten, maar zeker 22 andere bezoekers kwamen om het leven.



Tegen De Telegraaf zegt Smit dat hij eerst niet door had wat er precies gebeurde. "Ariana Grande was net van het podium gelopen en de lichten in de zaal floepten aan toen ik een harde knal hoorde. Eerst dacht ik dat het om een ballon ging. Er waren namelijk enorme ballonnen na het laatste nummer van Ariana Grande uit het plafond in de zaal komen vallen en ik zag ook geen vuur of rook."



FOUTE BOEL

Maar niet lang daarna kregen de bezoekers door dat het foute boel was, zegt Smit in de krant. "Toen begonnen mensen te krijsen en te rennen. Er ontstond een complete hysterie. Het eerste wat ik deed is mijn dochter onder mijn hoede nemen, haar hand vastgrijpen en bedenken hoe ik het beste uit de zaal weg kon komen. De paniek was inmiddels compleet."



Smit en zijn dochter beleefden volgens de krant angstige momenten. "Ik besefte dat we weg moesten blijven uit die hysterische menigte, om te voorkomen dat we onder de voet gelopen zouden worden of elkaar kwijt zouden raken. Even schoot nog door me heen of we niet moesten gaan liggen, omdat ik vreesde dat er misschien aanslagplegers met machinegeweren naar binnen zouden komen, net als in Parijs."



ONGEDEERD

Uiteindelijk konden ze het stadion ongedeerd verlaten. Pas thuis had Smit door wat er precies was gebeurd. "Thuis zagen we dat het een explosie was. We dachten eerst nog dat het brand was," zegt hij tegen RTL.



De aanslag in Manchester is inmiddels opgeist door terreurorganisatie IS.







