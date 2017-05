Verzet tegen nieuwe stadsbrug Vianen

Door de nieuwsredactie geplaatst: dinsdag 23 mei 2017, 14:32 uur | update: 15:29 uur

De plek waar de brug moet komen. Foto: RTV Utrecht/Caroline Geijsman (Foto 1 van 2) De looproute naar de stad zou verlegd moeten worden. Foto: Google Maps (bewerking RTV Utrecht) (Foto 2 van 2) ‹ ›

VIANEN - Het CDA en de Historische Vereniging in Vianen blijven zich verzetten tegen de komst van een nieuwe brug bij het centrum. Die moet zorgen voor een betere verbinding tussen de Voorstraat en het winkelcentrum Lijnbaan.



De gemeente hoopt dat mensen zo langer blijven winkelen in Vianen. Maar de Historische Vereniging in Vianen ziet die brug niet zitten. De vrijwilligers zijn bang dat de stadsmuur en gracht worden aangetast.



Het CDA is het daar mee eens en hoopt in een raadsvergadering vanavond andere partijen te overtuigen van de bezwaren.



De kosten van de brug worden geschat op 2,5 ton. Als het aan de gemeente ligt moet de bouw ervan nog dit jaar beginnen.





