Woerden trekt verleden nieuwe winkeliers na

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 23 mei 2017, 15:10 uur | update: 15:50 uur

Foto: Woerden TV

WOERDEN - Woerden verscherpt de controle op winkeliers. Door de achtergrond van startende ondernemers na te trekken, wil de gemeente eventuele criminaliteit en overlast tegengaan.



De maatregel is een direct gevolg van de problemen in de Achterstraat en in de Hazelaarstraat. Daar zorgden een internetcafé en een theehuis voor onrust, omdat er in verdovende middelen werd gehandeld en er groepen mensen samenschoolden.



BELEID GEFAALD

Volgens burgemeester Victor Molkenboer heeft eerder beleid van de gemeente gefaald. "In het verleden was er weinig zicht op winkeleigenaren. Bij horecabedrijven controleerden we wel wie de eigenaar van de winkel was en hoe zijn verleden in elkaar stak. In Woerden hebben we dit nu ook voor winkels gerealiseerd. Winkels als het theehuis in de Hazelaarstraat trekken het verkeerde publiek aan en dat moeten we voorkomen."



In de Hazelaarstraat gaat de gemeente Woerden nog een stap verder. Door het bestemmingsplan aan te passen moet het openen van winkels in de straat worden ontmoedigd.



WINKELIERS GEDUPEERD

Theo Peters van Inwonersbelangen ziet het liefst een alternatief. "Ik begrijp dat er nu maatregelen genomen moeten worden, maar nu lijkt het er op dat winkeliers gedupeerd worden door een probleem rond de openbare orde. Ik zou graag oplossingen zien die kern van het probleem aanpakken." Peters vindt dat de gemeente beter kan inzetten op extra opsporingsambtenaren om de veiligheid te handhaven.



De gemeenteraad van Woerden besluit morgen over de toekomst van de Hazelaarstraat. Daarna kunnen er geen nieuwe winkels meer starten. Uiteindelijk wil de gemeente ook van de bestaande winkels af. Winkeliers en andere betrokkenen kunnen nog bezwaar maken tegen dat plan.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht