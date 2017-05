Eis: cel en jeugd-tbs voor derde verdachte 'hakbijloverval'

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 23 mei 2017, 15:50 uur | update: 16:02 uur

PROVINCIE UTRECHT - Tegen een 17-jarige jongen uit Sassenheim is een celstraf en voorwaardelijke jeugd-tbs geŽist voor overvallen in de regio Utrecht.



De jongen wordt verdacht van meerdere overvallen, waaronder een gewapende overval op een buschauffeur in Utrecht en een horecazaak in Wijk bij Duurstede. De celstraf van 327 dagen is zo uitgerekend dat de jongen na de zomervakantie weer naar school kan.



De jongen zou de overvallen hebben gepleegd met twee medeverdachten. Tegen hen werden vorige week ook straffen geŽist.



De officier van justitie wil dat een 19-jarige verdachte 270 dagen celstraf krijgt, waarvan 162 voorwaardelijk, een proeftijd van twee jaar en diverse bijzondere voorwaarden. Tegen een 17-jarige verdachte eiste de officier van justitie twaalf maanden jeugddetentie en tbs.







