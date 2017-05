Uitvaart Annie Brouwer: "Pas als jullie mij vergeten, ben ik echt dood"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 23 mei 2017, 16:30 uur | update: 17:47 uur

Erehaag in Utrecht voor oud-burgemeester Brouwer. Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Veel felgekleurde bloemen, innige omhelzingen en herinningen ophalen. De uitvaart van oud-burgemeester Annie Brouwer-Korf in de Utrechtse NicolaÔkerk was een waardige dienst, die werd bijgewoond door tientallen genodigden.



De voormalig burgemeester van Utrecht en Amersfoort overleed vorige week op 70-jarige leeftijd. Ze was langdurig ziek en daar werd ook bij stil gestaan tijdens de afscheidsdienst.



STRIJDLUSTIG

Echtgenoot Hans Brouwer opende de herdenkingsdienst om 14.00 uur. Hij vertelde over de laatste periode, waarin de pijn steeds meer de overhand nam. Maar bovenal prees hij haar strijdlustige karakter om zo lang mogelijk van het gezin, familie en vrienden te kunnen genieten.



"Ik sta hier met een uitermate dubbel gevoel. Ik ben bedroefd om het gemis. Maar ik ben opgelucht dat haar verder lijden bespaard is gebleven", aldus Hans Brouwer.



KINDEREN

Dochter Simone nam ook het woord tijdens de dienst en haalde vooral herinneringen op aan de sterke band met Annie. Ze noemde haar moeder bij haar voornaam en dat was voor velen soms verwonderend, vertelde ze.



Moeder en dochter hadden veel dingen gemeen. Vooral de liefde voor shoppen en mooie aparte dingen werd gedeeld. "We kwamen vaak bepakt en bezakt thuis. Ze heeft het tot het laatst volgehouden. Ze was een vrouw, zorgvuldig gekleed met sieraden."



COLLECTIE

Annie Brouwer stond bekend om haar uitgebreide sieradencollectie en daar stond ook haar echtgenoot nog even bij stil. "Ik was trots op haar als er een oplossing was gevonden of een crisis was bezworen. Dan was er weer een goede reden om haar collectie sieraden uit te breiden."



Zoon Thijs Brouwer prees vooral de liefdevolle persoonlijkheid van zijn moeder. Vooral toen zijn vrouw en zoon uit Kenia kwamen, was zij een grote steun. Hij sloot zijn moment dan ook af met de woorden: "Annie, ik zal je missen." Net als zus Simone, noemde hij zijn moeder gewoon bij haar voornaam.



PROMINENTEN

Bij de uitvaart in de Utrechtse NicolaÔkerk waren ook veel prominenten aanwezig. Het voltallige Utrechtse college woonde de dienst bij, net als commissaris van de koning Willibrord van Beek. Burgemeester Jan van Zanen nam ook plaats achter het spreekgestoelte en vertelde over hun bijzondere band.



"We hebben hilarisch gelachen tijdens meerdere ontmoetingen. Utrecht mag en zal haar niet vergeten. Ze verloste Utrecht van het Calimero-effect", aldus Van Zanen. Na zijn toespraak maakte hij een buiging naar haar grijze kist.



WERKLUST

PvdA-voorzitter Hans Spekman sprak ook en roemde haar werklust. Ze werkten in een college samen als wethouder en burgemeester. Volgens Spekman heeft de stad echt veel aan haar te danken.



"Ze was een burgemeester van iedereen. Toen zij aantrad waaide er een andere wind door het stadhuis. Iedereen voelde zich welkom en kwam ook langs. De stad was veel te bescheiden en het is bijna een VVD-uitspraak, maar Annie zette Utrecht op de kaart."



Ook Ivo Opstelten en Aleid Wolfsen, beide oud-burgemeesters van de Domstad, waren onder de genodigden. Net als burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort en zijn voorganger Albertine van Vliet.



VRIENDINNEN

Tijdens de dienst was er ook tijd ingeruimd voor twee vriendinnen van de voormalig burgemeester. Beiden haalden herinneringen op aan vroeger. Zowel in hun Groningse als in de Utrechtse tijd. Vooral de anekdotes die werden verteld, toverden bij veel aanwezigen een glimlach op het gezicht.



"Annie, jij hebt laten zien dat kwetsbaarheid en niet opgeven heel lang samen kunnen gaan", aldus vriendin Marianne Heeremans. Alien Uitham gaf uitleg over de weekendclub, waarbij studiegenoten en hun partners regelmatig met elkaar op reis gingen. Vast onderdeel was een cultureel bezoek, lekker eten en het zingen van een smartlap. "Want daar hield Annie wel van."



MUZIEK

Zangeres Denise Jannah verzorgde de muziek tijdens de plechtigheid. Ze opende de herdenking met de Annie"s woorden: "Pas als jullie mij vergeten, ben ik echt dood." Ook zong ze het lied "Pearls a Singer"". Dat lied hoorde Brouwer continu tijdens de treinkaping van De Punt, waarbij ze twee weken gegijzeld werd.



CREMATIE

Even na 15.00 uur was de afscheidsdienst afgelopen. Alle aanwezigen gingen naar buiten en vormden een haag van liefde bij de NicolaÔkerk. De rouwstoet reed er in stilte doorheen. Annie Brouwer is in besloten kring gecremeerd in Utrecht.



